D66-fractieleider: Iedereen steunt voordracht Bruines

DEN HAAG - Alle acht de fractieleden van D66 in Den Haag steunen de voordracht van Saskia Bruines als nieuwe wethouder. Dat stelt fractievoorzitter Robert van Asten maandagavond na afloop van het wekelijkse fractievergadering.

‘Wij staan unaniem achter de voordracht van Saskia. De coalitie en ook oppositiepartijen steunen onze voordracht dus wij gaan ons gewoon rustig voorbereiden op de gemeenteraadsvergadering van donderdag,’ aldus Van Asten.Eerder werd bekend dat zittend D66-raadslid Rachid Guernaoui ook graag wethouder wil worden in Den Haag en waren er berichten dat ook de fractie verdeeld zou zijn. Van Asten ontkent echter dat er sprake is van een scheiding der geesten. Hij voegt daaraan toe dat ook Guernaoui achter de voordracht van Bruines staat. ‘We hebben met zijn achten de unanimiteit bevestigd, ook Rachid.’Dat is opmerkelijk want Guernaoui was maandag zelf niet bij de fractievergadering van D66 aanwezig. En het is ook zeker dat hij op zichzelf gaat stemmen als er donderdagavond formulieren moeten worden ingevuld.De benoeming van een nieuwe wethouder in Den Haag zorgt al enige dagen voor beroering. Eind januari maakte D66 via een persbericht bekend dan Bruines door de fractie unaniem was voorgedragen als opvolger van Ingrid van Engelshoven, die hoog op de kieslijst van D66 voor de Kamerverkiezingen staat.Daarna werd duidelijk dat er in die partij verdeeldheid is. Maar niet alleen in die partij: Bruines is ook niet automatisch verzekerd van steun van de rest van de gemeenteraad. Vrijdagavond werd bekend dat in ieder geval de Groep de Mos en de Partij voor de Eenheid het opstandige raadslid steunen. Vanavond kwam daar de grootste oppositiepartij in de raad bij. Ook de PVV schaart zich achter Guernaoui. Het liefst zou die partij – net als de Groep de Mos – zien dat er helemaal geen wethouder meer zou worden benoemd. Over een jaar zijn er al raadsverkiezingen en tot die tijd zouden de overige wethouders de taken moeten overnemen van Van Engelshoven, vinden die partijen.Maar aangezien dat idee niet kan rekenen op voldoende steun, kiest ook de PVV voor het zittende raadslid vanwege diens ervaring. ‘Hij kent de Haagse sores,’ zegt fractievoorzitter Karen Gerbrands. ‘En Bruines moet nog worden ingewerkt.’Wat nog extra meespeelt bij het besluit van de PVV is dat de nieuwe wethouder in ieder geval niet direct in Den Haag komt wonen. Want vandaag werd bekend dat er dispensatie aan de raad wordt gevraagd zodat ze nog maximaal een jaar in Leidschendam-Voorburg kan blijven wonen, waar zij nu wethouder is. Gerbrands: ‘Wij kiezen voor iemand die in Den Haag woont en de portefeuilles al kent.’