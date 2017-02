Schaap belandt in water in Nieuwerbrug: 'Stond nog net met kop boven water'

Schaap weer op droge na koude zwempartij (Foto: politie Gouda)

NIEUWERBRUG - In Nieuwerbrug is dinsdagochtend een schaap in het water langs de Weiweg beland. Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk.





Een voorbijganger zag het schaap rond 08.15 uur nog net met de kop boven het water staan en waarschuwde de politie. Hij kreeg het dier niet in zijn eentje uit het water.De politie heeft samen met een andere boer geholpen om het dier weer op het droge te krijgen. 'Het schaap leek oké te zijn', laat een woordvoerder van de politie weten. 'De eigenaar is ter plaatse gekomen om de dieren te voeren.'

