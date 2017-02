'Gedane zaken nemen geen keer, daar lijkt het op', omwonenden windmolen A4 over gesprek Wijsmuller

LEIDSCHENDAM - De bewonersgroep Windturbine Vlietzone kijkt teleurgesteld terug op het gesprek achter gesloten deuren over de windmolen langs de A4 bij Leidschendam. Hierbij waren naast de Haagse wethouder Joris Wijsmuller, de bouwer van de molen, burgemeester Klaas Tigelaar en wethouder Saskia Bruines van Leidschendam-Voorburg alsook een vertegenwoordiger van het bedrijf waar de windturbine staat, aanwezig.

'Ze hebben uitgelegd hoe de communicatie in hun optiek is verlopen en daar boden ze hun excuses voor aan', vertelt Miranda van der Deijl, lid van de bewonersgroep Windturbine Vlietzone. 'Je krijgt geen heldere antwoorden. Dat is ongelofelijk frustrerend. Als we vooraf goed waren geïnformeerd, hadden we kunnen protesteren of kunnen kijken naar alternatieven.'De kans dat de windmolen nu nog verwijderd wordt, lijkt miniem. 'Daar is Wijsmuller heel duidelijk over. Volgens hem is de plek waar de turbine nu staat goed. Hij wijst erop dat we in Nederland windenergie moeten gaan leveren en dat de gemeente de juiste procedures heeft doorlopen.'Gedane zaken nemen dus geen keer? 'Daar lijkt het op.'Of de bewonersgroep toch nog acties voorbereidt? 'Daar hebben we het nog niet over gehad', vertelt Van der Deijl. 'Ik word ook een beetje windmolen-moe. Dit kost allemaal zoveel negatieve energie . En we doen dit allemaal in onze vrije tijd. Maar we gaan wel naar een ombudsman, een klacht indienen.'