Brandstichting bij slooppand in Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Bij een slooppand in Leidschendam is maandagmiddag brand gesticht. De politie zoekt een 14-jarige jongen en een 20-jarige man. Wat de schade aan het pand is, is niet bekend.

Een 24-jarige man uit Leidschendam zag rond 16.30 uur rook uit het pand aan de Dokter van Zeelandstraat komen. Hij waarschuwde de politie. Kort daarna zag de man twee jongens wegvluchtten.



Het tweetal reed weg in de richting van de Oude Trambaan. Agenten zochten tevergeefs in de omgeving naar het duo. De brandweer bluste de brand.



De politie vraagt getuigen van de brandstichting te bellen met 0900-8844. Beide verdachten droegen beiden een donkere jas.





