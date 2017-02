Wekenlange verkeerschaos op komst: Haagse Raamweg en omgeving op de schop

DEN HAAG - Den Haag moet zich opmaken voor grote verkeershinder en drukte vanaf eind maart. Een van de drukste plekken in de stad, de route Raamweg-Koningskade-Zuid Hollandlaan gaat dan op de schop. De Raamweg gaat zelfs negen weken helemaal dicht.

Normaal gesproken rijden er elke dag zo'n 60.000 voertuigen over deze weg. De weg moet open omdat er aan de riolering gewerkt wordt. Die is op sommige plaatsen al bijna honderd jaar oud. 'Uitstel is onverantwoord', zegt de Haagse wethouder Tom de Bruin (Verkeer).Weggebruikers in de omgeving van de Raamweg en de Koningskade krijgen te maken met afsluitingen en extra drukte. Vooral in Benoordenhout en de Archipelbuurt zal dat merkbaar zijn, denkt de gemeente.Die zegt er wel alles aan te doen om de 'ellende' zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Zo gaat de aannemer in dubbele shifts aan het werk, zodat ze langere dagen kunnen maken. En ook wordt er doorgewerkt in het weekend, vertelt De Bruijn.Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden voor het begin van de zomer klaar zijn.Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer omrijden. Zo worden weggebruikers omgeleid via de Hubertustunnel (N440) en de Sijtwendetunnel (N14) of langs de N211, over Wateringen naar de Lozerlaan.De gemeente plaatst elektrische routeborden, die elke dag de snelste route aangeven. Ook worden er veel verkeersregelaars ingezet.Slimmeriken die willen omrijden door als 'sluipverkeer' de wijken in te rijden, kunnen maatregelen tegemoet zien. In sommige straten wordt het eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld tijdelijk omgedraaid.'Zo moet het voor sluipverkeer onaantrekkelijker worden, of zelfs onmogelijk', aldus een woordvoerder van de gemeente tegenover Omroep West.