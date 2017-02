Rechter: Gemeenten Alphen en Kaag en Braasssem zaten fout bij aanbesteding jeugdzorg

ALPHEN AAN DEN RIJN - De voorwaarden waaronder de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de jeugdzorg in hun gemeenten wilden aanbesteden, zijn disproportioneel. Dat heeft het gerechtshof Den Haag in hoger beroep bepaald.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van jeugdzorg. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wilden via een aanbesteding, één of meer samenwerkende partijen selecteren om de jeugdzorg te verzorgen.Uitgangspunten hierbij waren dat er geen wachtlijsten zouden mogen ontstaan, dat patiënten niet geweigerd zouden mogen worden en dat er een budgetplafond zou worden gehanteerd. Eventuele budgetoverschrijdingen moesten door de opdrachtnemer worden opgehoest.Het Haagse hof oordeelt dat potentiële opdrachtnemers -vanwege onvolledige informatie- de risico's van de opdracht niet goed zouden kunnen inschatten. In combinatie met het feit dat er geen wachtlijsten mogen ontstaan én dat een eventuele budgetoverschrijding voor rekening van de opdrachtnemer komt, is het hof van oordeel dat de voorwaarden van deze aanbesteding in strijd zijn met de 'Gids proportionaliteit'. Het gerechtshof komt daarmee tot dezelfde conclusie als de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag.