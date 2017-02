Automobilist zonder rijbewijs gepakt na achtervolging in Gouda

Archieffoto (ANP)

GOUDA - Een 20-jarige automobilist uit Gouda is dinsdagochtend aangehouden na een achtervolging in zijn gemeente. De persoon bleek na controle geen rijbewijs te hebben. De auto is in beslaggenomen.

De Gouwenaar reed rond 03.10 uur op de Walraven van Hallaan. Vermoedelijk bij het zien van agenten besloot hij het gaspedaal in te trappen. Hierbij reed de bestuurder bij het De Korverplantsoen over de stoep.



De politie zette de achtervolging in. De bestuurder negeerde daarna diverse keren de stoptekens van de agenten en maakte ondertussen meerdere verkeersovertredingen. Uiteindelijk stopte de auto op een parkeervak aan de Verzetslaan.



Botsing met politieauto



Toen de agenten uitstapten, reed de Gouwenaar tegen de politieauto aan. Hierop stapte de bestuurder uit zijn wagen en zette het op een rennen. In de auto zat nog een 20-jarige man. Niet veel later kon de automobilist worden aangehouden.



De politie maakte proces-verbaal op voor agressief rijgedrag, het negeren van de stoptekens en het verlaten van een plaats van ongeval.



