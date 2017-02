Inbraakpoging bij Haags casino vastgelegd op bewakingsbeeld

DEN HAAG - Als een beveiliger een tas op de binnenplaats achter het Asta Casino aan het Spui in Den Haag ziet liggen, blijkt dat er is geprobeerd om in te breken. De daders waren goed voorbereid en hebben uren werk gehad, maar hebben hun poging uiteindelijk niet doorgezet.

De tas wordt op zaterdag 24 september ontdekt. Er blijkt gereedschap in te zitten dat gebruikt kan worden om een inbraak te plegen. Ook zit er een gat in de buitenmuur van het casino. Het gat is provisorisch dichtgesmeerd met een soort cement. Uit camerabeelden blijkt dat drie mannen een aantal uur bezig zijn geweest op de binnenplaats van het casino, dat niet is te zien vanaf de openbare weg.Rond 03.00 uur ’s nachts komen drie mannen het binnenplaatsje op via een deur van een ander pand. Tot 06.00 uur zijn de mannen bezig op de plek waar later het gat in de muur wordt ontdekt. Op de beelden is te zien dat ze meerdere keren heen en weer lopen en met spullen sjouwen. Als ze vertrekken, laten ze de tas met gereedschap achter.Omdat de tas wordt ontdekt door de beveiliger, vermoedt de politie dat hiermee een inbraak is voorkomen. De mannen hadden mogelijk het plan om later terug te komen. Wellicht hebben ze gemerkt dat hun tas weg was en hebben ze toen hun poging gestaakt.De daders zijn goed voorbereid. Ze dragen gezichtsbedekking en weten precies waar de camera’s hangen. Op beelden van 22 september, twee nachten eerder, zijn twee mannen te zien die mogelijk een voorverkenning uitvoeren. Die mannen hebben hun gezichten niet bedekt en zijn beter te herkennen. Het staat nog niet vast of deze mannen betrokken zijn bij de inbraakpoging op 24 september.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem