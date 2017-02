Overvaller zonnestudio Leidschendam ook gefilmd in vlakbij gelegen flat

LEIDSCHENDAM - Terwijl meerdere klanten nietsvermoedend onder de zonnebank liggen, wordt de medewerkster van een zonnestudio in Leidschendam het slachtoffer van een overval. De overvaller is gefilmd tijdens de overval, maar ook in een flat even verderop.

Een 40-jarige vrouw is op maandag 14 november aan het werk in zonnestudio Sunday’s aan de Damlaan. Rond 20.15 uur liggen er een aantal klanten onder de zonnebank. Ze heeft even tijd om iets te eten in een ruimte voor het personeel. Als ze de voordeurbel hoort, wil ze opstaan om te kijken wie er is. Dan staat er plotseling een man voor haar, die zijn wapen op haar richt.De overvaller eist geld en de vrouw moet meelopen naar de kassa, waar ze al het geld in een tas moet stoppen. In eerste instantie is de overvaller rustig, maar hij wordt steeds gehaaster en duwt met het wapen in de zij van het slachtoffer. Als de buit binnen is, vlucht hij linksaf de zonnestudio uit.Op de bewakingsbeelden van Sunday’s is de man niet duidelijk te zien. Na onderzoek heeft de recherche betere beelden van hem gevonden. Voor en na de overval is hij gefilmd in de hal van een flat aan de Dijkgraafstraat in Leidschendam, vlakbij de zonnestudio. Wat hij daar te zoeken heeft, wordt nog onderzocht door de recherche.Ondanks dat de man zijn gezicht continu bedekt houdt, is er een goed signalement. De man is licht getint, 18 tot 21 jaar oud en 1.70 meter lang. Hij heeft bruine ogen, een dunne snor, een mager postuur en een smal gezicht. Hij draagt een donkere gewatteerde jas met een capuchon en een blauw logo op zijn borst. Daaronder draagt hij een petje. Verder heeft hij een blauwe spijkerbroek aan en draagt hij donkere schoenen met witte accenten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem