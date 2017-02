Jochem Myjer laat mega tatoeage zetten voor Valentijnsdag

LEIDEN - Jochem Myjer heeft speciaal voor Valentijnsdag een flinke tatoeage laten zetten op zijn borstkas. Tenminste, dat is te zien op een foto die de Leidse cabaretier op Twitter heeft gezet. Maar, wie goed kijkt ziet dat het geen échte tatoeage is.

Op de foto van Myjer is het levensgrote kunstwerk te zien, terwijl zijn zoon Melle verschrikt naar de borst van zijn vader kijkt. Daar staat een groot rood hart met erin de tekst '', een verwijzing naar de vrouw van Myjer. Jochem noemt zijn partner vaak 'de leidinggevende', omdat ze thuis de broek aan heeft.De kundig gefotoshopte foto is een creatie van Leidenaar Maurice van Berkel. Van Berkel is al jaren een bekend gezicht op social media vanwege zijn ludieke inhakers. Van Berkel is inmiddels ook Myjer's vaste photoshopper.