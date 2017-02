Dashcam filmt verdachten van mishandeling na verkeersruzie

DEN HAAG - Een verkeersruzie in Den Haag loopt zo uit de hand, dat een 58-jarige man een kopstoot en een klap met een motorhelm krijgt. Dankzij een dashcam in zijn bestelbus is er duidelijk beeld van de twee verdachten.

Het slachtoffer rijdt op woensdagmiddag 14 september in zijn bestelbus over de Melis Stokelaan in Den Haag. Hij is net de kruising met de Aagje Dekenlaan gepasseerd als hij in zijn spiegel ziet dat er een motor achter hem rijdt. Die haalt hem plotseling rechts in en maakt daarbij een slingerende beweging. De bijrijder geeft in het voorbijgaan een harde klap op de motorkap van de bestelbus.De bestuurder schrikt en wil de twee aanspreken op hun gedrag. Op de kruising met de Tesselschadelaan stoppen ze. De bijrijder van de motor komt meteen op de man af en begint hem uit te schelden. Hij geeft hem ineens een kopstoot en slaat daarna met zijn motorhelm tegen het hoofd van de man. Het lukt het slachtoffer om snel in zijn bestelbus te stappen en weg te rijden.Dankzij de dashcam in de auto is er duidelijk beeld van de twee verdachten. Het gaat om licht getinte mannen van 20 tot 25 jaar oud. De bestuurder draagt een t-shirt met een rode rand op de mouwen. De bijrijder heeft een fors postuur, draagt een t-shirt met opdrukken en een Adidas trainingsbroek. Het slachtoffer denkt dat ze reden op een Yamaha 600cc motor.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem