Mishandeling na begrafenis: man uit Nieuwerkerk aan den IJssel vast

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - In verband met een zware mishandeling van een 41-jarige man in Bergen op Zoom heeft de politie een 34-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 34-jarige man in Rotterdam aangehouden. Half november werden voor deze zaak al drie mannen, onder wie een 26-jarige Hagenaar, gearresteerd.

De mishandeling vond begin mei 2016 plaats, na een begrafenis in Bergen op Zoom. Het slachtofffer bezocht de begrafenis van een vader van een promintent motorclublid van No Surrender aldus Omroep Brabant . Na afloop werd het slachtoffer gedwongen in een auto te stappen. Die reed naar de bossen bij Bergen op Zoom. Daar werd het slachtoffer geschopt en geslagen en vervolgens thuis afgezet. In het ziekenhuis is hij voor botbreuken in zijn gezicht en breuken op zijn bovenlichaam behandeld.De politie had de man uit Nieuwerkerk aan den IJssel - net zoals de andere drie verdachten - half november al willen aanhouden, maar toen ontkwam hij. De politie verdenkt hem naast betrokkenheid bij de mishandeling ook van drugs- en wapenbezit. De man zou tijdens zijn vlucht een tas met kilo’s harddrugs en een vuurwapen hebben achtergelaten.De betrokkenen kennen elkaar van Outlaw Motorcycle Gang No Surrender. De aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs heeft hoge prioriteit voor politie en Openbaar Ministerie. Leden van deze motorclubs zijn op grote schaal betrokken bij criminele activiteiten.