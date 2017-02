Let op: Hoogvliet roept tartaar en biefstuk terug vanwege bacterie

DEN HAAG - Hoogvliet Supermarkten haalt uit voorzorg al zijn Duitse biefstuk en rundertartaar uit de schappen. Het vlees kan de schadelijke bacterie listeria bevatten. Consumenten wordt aangeraden de producten niet te consumeren, aldus de Nederlandse de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag.

Bij de Duitse biefstuk gaat het om verpakkingen met houdbaarheidsdatum 14-2-2017, 15-2-2017 en 16-2-2017. Bij de rundertartaar: 11-2-2017, 12-2-2017, 13-2-2017 en 14-2-2017. Consumenten kunnen met de bon terug naar de supermarkt, waarna ze hun geld terug krijgen.Producten die besmet zijn met listeria kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid van vooral zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. Daar kun je buikpijn en diarree van krijgen.In november was het ook al raak bij vlees van Hoogvliet. Toen werd de beenham teruggeroepen . Ook daar zat listeria in.