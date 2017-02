Vijf jongeren aangehouden voor brandstichting sportvereniging RKDEO

NOOTDORP - De politie heeft dinsdag vijf verdachten aangehouden voor brandstichting bij sportvereniging RKDEO in Nootdorp. Het gaat om vijf jongemannen tussen de 17 en 19 jaar. De brand tijdens de jaarwisseling veranderde het clubgebouw in een grote ravage.

De brand in het gebouw aan de Sportparkweg in Nootdorp werd op 1 januari rond 00.35 uur ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade was enorm. De sporthal had vooral last van roetschade. Het clubgebouw was er erger aan toe en kan pas na de zomer weer opengaan.Direct na het voorval vermoedden agenten al dat er opzet in het spel was. Uit onderzoek bleek dat een brandbom de oorzaak van de brand was.De politie hield een uitgebreid buurtonderzoek. Ook werd er in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht aandacht aan de brandstichting besteed. Na die uitzendingen kwamen meerdere tips binnen. Uiteindelijk kwamen de vijf jongemannen in beeld.De politie hield dinsdagochtend drie 17-jarige jongens uit Nootdorp, één 17-jarige jongen uit Den Haag en een 19-jarige Hagenaar aan. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.