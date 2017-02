Leidse studenten checken politiek nieuws op feitelijkheid

LEIDEN - De verkiezingen komen eraan! Maar op wie ga je stemmen? Om een keuze te maken, halen steeds meer mensen hun informatie van internet. Maar hoe weet je nu of een uitspraak van een politicus waar is? Leidse studenten van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media aan Universiteit Leiden zijn een project begonnen om daar een handje bij te helpen.

Het platform dat de studenten gebruiken heet 'Nieuwscheckers'. Op de website worden uitspraken en beloftes van politici tegen het licht gehouden. Onder meer werkgelegenheidscijfers van SP-leider Emile Roemer en de Nederlandse mening over immigratie volgens PVV-partijleider Geert Wilders werden uitvoerig onderzocht.Heb je nog niet besloten op wie je gaat stemmen of vraag je je af of hoe betrouwbaar of zinvol een uitspraak, anekdote of wetsvoorstel is, dan kun je de studenten tippen via de website.