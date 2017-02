Boodschap stoplichtstreep is dubbel, maar 'als het twee levens redt is het goed'

Proef stoplichtstreep in Bedegraven-Reeuwijk

DEN HAAG - 'Het is een dubbele boodschap', stelt Kees Oskam, wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de proef met de stoplichtstreep in de stoep. Met het speciale stoplicht dat dinsdag in gebruikgenomen is, wil de wethouder voorkomen dat mensen die op hun smartphone kijken, door rood lopen. 'Het gebruik van een smartphone in het verkeer (rijdend, lopend of fietsend) is ongewenst, maar we passen de verkeerslichten er wel op aan', aldus Oskam.





Een schoolmeester van een basisschool, die met zijn klas die bij de ingebruikname van het stoepstoplicht aanwezig is, vindt het fijn dat de extra verlichting op de grond de kinderen waarschuwt. 'Als het twee levens redt, is het al goed.'





Typen tijdens het oversteken



Oskam ziet dat mensen ondanks de gevaren de smartphone in het verkeer blijven gebruiken. 'Ik ben tegen smartphones in het verkeer, maar het is de realiteit.' Uit een Europees onderzoek van DEKRA in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Parijs, Rome en Stockholm blijkt dat bijna een vijfde van de voetgangers op hun smartphone kijkt in het verkeer. Vooral mensen tussen de 25 en 35 jaar doen dat veel.



Uit observaties blijkt dat ongeveer 8 procent een tekstbericht intypt tijdens het oversteken, 2,6 procent belt en 1,4 procent doet het zelfs allebei. Ongeveer 5 procent draagt oordopjes zonder te praten. Waarschijnlijk luisteren zij naar muziek. 'Bellen, muziek luisteren, het gebruik van apps of het typen van tekstberichten; het is allemaal erg riskant in het verkeer', zegt Clemens Klinke van kennisorganisatie Dekra.

