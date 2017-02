VIDEO: Mark 'Abraham' Rutte wordt op zijn 50ste verjaardag toegezongen op het Binnenhof

Verjaardagslied Rutte (still via Twitter @XandervdWulp)

DEN HAAG - 'Hij leve hoog, hij leve hoog!' Nee, we hebben het niet over het uitzicht uit het Torentje. Onze premier ziet vandaag niet Valentijn maar Abraham want hij viert zijn vijftigste verjaardag. Op het Binnenhof werd vandaag voor Mark Rutte gezongen.





NOS-verslaggever Xander van der Wulp maakte onderstaande video. Hiep hiep hiep hoera!