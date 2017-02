Hagenaars voor rechter voor verspreiden antihomoflyers

DEN HAAG - Twee Hagenaars van 29, moeten zich verantwoorden voor het verspreiden van flyers met antihomoteksten vorig jaar in Amsterdam. Samen met een derde verdachte, een 39-jarige Rotterdammer, wil het Openbaar Ministerie (OM) ze voor de rechter brengen.

Het OM maakte dinsdag bekend dat de verdachten worden vervolgd voor groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en het verspreiden van discriminerende uitingen. De drie zouden de flyers in november hebben verspreid en zijn hiervoor opgepakt.



Ze mochten na verhoor weer naar huis. Het is nog niet duidelijk wanneer ze voor de rechter moeten verschijnen.



Flyers in de brievenbus



De pamfletten met teksten uit de Bijbel, Thora en Koran riepen christenen, joden en moslims op zich te verenigen tegen homoseksualiteit. 'Volgens het jodendom, christendom en de islam is homoseksualiteit verboden', stond er onder meer op.



De flyers belandden bij bewoners in de stadsdelen West en Nieuw-West in de brievenbus. Veel mensen deden een melding bij de politie van de ongewenste post en het homobelangenorganisatie COC riep mensen op aangifte te doen.