Phone House vraagt faillissement aan

REGIO - Telefoonwinkelketen The Phone House heeft faillissement aangevraagd. Het gaat om het hoofdkantoor en 70 winkels. Het bedrijf heeft ook nog 74 franchisezaken. Die vallen buiten het faillissement.

Phone House ziet de verkopen al een tijd teruglopen. Ook krijgt het bedrijf lagere vergoedingen van telecomoperators zoals KPN en Vodafone, dan voorheen.



In een poging het tij te keren schrapte het bedrijf in 2014 al ongeveer tweehonderd banen. Phone House is sinds 1998 actief in Nederland. Er werken zo'n 800 mensen.



Onduidelijkheid over vestigingen



In onze regio heeft het bedrijf vestigingen in Den Haag, Delft, Nootdorp, Leidschendam, Noordwijk, Leiden, Hillegom, Alphen aan den Rijn, Sassenheim en Gouda. De vestiging in Katwijk valt buiten het faillissement omdat het een franchisewinkel is.



De curatoren kijken of een doorstart mogelijk is. Alle vestigingen blijven voorlopig open.