'Meest romantische valentijnsactie ooit': auto vol met lieve briefjes geplakt

Romantiek op de Vrederustlaan in Den Haag. Foto: Twitter / @wagbouwlustwest

DEN HAAG - Een bos rozen of romantisch diner is zó afgezaagd. Nee, er is iets originelers nodig om de liefde over te brengen, moet deze valentijn gedacht hebben. Een man of vrouw plakte de auto van zijn geliefde op Valentijnsdag vol met memo's.





Een wijkagent van de Haagse wijk Bouwlust kwam de auto tegen tijdens een serveillance. 'Op een parkeerplaats de meest romantische valentijnsactie zien staan.. er is werk van gemaakt', twittert de wijkagent. Wie de valentijn is, is niet bekend.



LEES OOK: Jochem Myjer laat megatatoeage zetten voor Valentijnsdag





Woorden lijken tekort te schieten voor deze valentijn. 'Cool, geweldig, stout, sexy, liefde, fijn, speciaal, mooi, jezelf, popje', staat op de briefjes geschreven. Alle ramen van de auto op de Vrederustlaan in Den Haag zijn volgeplakt.Een wijkagent van de Haagse wijk Bouwlust kwam de auto tegen tijdens een serveillance. 'Op een parkeerplaats de meest romantische valentijnsactie zien staan.. er is werk van gemaakt', twittert de wijkagent. Wie de valentijn is, is niet bekend.