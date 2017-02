Koningin Máxima krijgt smaakles in het Westland

WESTLAND - Koningin Máxima brengt binnenkort een bezoek aan het Westland. Dinsdag 7 maart gaat ze langs bij het Monsterse tuinbouwbedrijf Koppert Cress.

Het bedrijf van Rob Baan won vorig jaar de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016 , van de stichting waar Máxima erevoorzitter van is.Koppert Cress is gespecialiseerd in eetbare planten en bloemen die door chef-koks worden gebruikt. Tijdens haar bezoek woont Máxima één van de smaaklessen bij die het bedrijf wekelijks geeft aan basisschoolleerlingen. Daarna krijgt ze een rondleiding in het bedrijf.