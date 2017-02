Scheetjes laten bij je nieuwe geliefde: kan dat?

DEN HAAG - Het is de dag van de liefde, en zeker van de ontluikende liefde: Valentijnsdag. Maar wat is er nou minder romantisch dan een knallende scheet? Veel mensen maken zich hier zorgen om; Iedereen moet, maar hoe ga je hier mee om?

In de Haagse binnenstad zijn de meningen erover verdeeld: 'Daar praat je over het algemeen toch niet over? Ik heb er zelf geen problemen mee, maar je houdt het wel voor jezelf', zegt een voorbijganger. Twee andere mensen hebben er totaal geen problemen mee: 'We kenden elkaar al goed voordat we een relatie kregen. We voelen ons gewoon heel erg op ons gemak.'Volgens de Scheveningse relatietherapeut Eva van der Laan ligt het aan mensen zelf of ze er moeilijk over doen: 'In het begin is het altijd wel even zoeken', zegt ze. 'Ik ben ook wel eens tijdens een weekendje weg naar de receptie gelopen omdat daar een wc was.' Toen ze tijdens een vakantie een keer ziek werd, kwam ze over haar schaamte heen. 'Ik ben tijdens die vakantie de bus uitgerend, de woestijn in, omdat ik écht nu moest. Mijn man heeft zijn trui uitgetrokken om mij uit het zicht van de overige passagiers te houden en zelf alles gezien. En hij vindt mij nog gewoon aantrekkelijk, dus dan zit het wel goed.'Hoe kom je van die schaamte af? Of is dat misschien helemaal niet nodig? 'Er zijn mensen die zich heel erg op hun gemak voelen met de deuren open en elkaar nog heel aantrekkelijk blijven vinden, maar ik denk dat het belangrijk is om een bepaalde mate van romantiek te behouden. Ik zou dus gewoon die deur dichthouden', aldus van der Laan.