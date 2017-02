Personeel Alrijne klaagt over werkdruk; veel mensen ziek of vertrokken

REGIO - Het is behoorlijk crisis bij de Alrijne ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Honderden medewerkers zouden zitten ziek thuis of zijn vertrokken en het lukt maar niet om nieuw personeel aan te trekken. Dat blijkt uit anonieme gesprekken met een groot aantal medewerkers en ex-werknemers.

Oorzaak van de problemen is de fusie tussen het oude Diaconessenhuis Leiden en de Rijnland ziekenhuizen. Grote cultuurverschillen, gebrekkige communicatie, hoge werkdruk met daarbovenop een griepgolf en vliegjes op de operatiekamers eisen hun tol. De zorg gaat door, maar achter de schermen rommelt het. De Raad van Bestuur betreurt dat er meer dan gemiddeld mensen ziek zijn of vertrokken en noemt het een tijdelijke inzinking. Er zijn twee wervingsbureaus in de arm genomen en de operatiekamers in Leiden komen binnenkort weer in bedrijf.Op 1 januari 2015 gaan de vroegere ziekenhuizen van de Rijnland Zorggroep in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en het Diaconessenhuis in Leiden verder onder één naam: de Alrijne Zorggroep . De procedures en werkwijzen in beide ziekenhuizen liepen nogal uiteen. Artsen en ander personeel die aan de bel trekken over de problemen voelen zich genegeerd door de leiding van het ziekenhuis. 'Onze argumenten worden weggewuifd', zegt een van hen.Bij Alrijne werken bijna 4.000 mensen. Later meer.