Plastic Soup Surfer biedt 55.000 handtekeningen aan in Tweede Kamer

LEIDEN - Leidenaar Merijn Tinga, ook wel bekend als de Plastic Soup Surfer, heeft het voor elkaar: de Tweede Kamer gaat serieus werk maken van een uitbreiding van de statiegeldregeling op plastic flesjes. Tenminste, als de Kamerleden die dinsdag zijn petitie in ontvangst namen hun belofte nakomen.

De pers is dinsdag in groten getale aanwezig in Den Haag, speciaal voor de actie van Merijn Tinga. Samen met zijn dochter wil hij 55.000 snoephartjes aanbieden aan de Kamercommissie die volgende week praat over statiegeld.Ruim een jaar is hij nu bezig om zich in te spannen voor zijn ideaal: een wereld zonder plastic zwerfvuil. Het begon met een recordpoging. Op een van PET-flesjes gemaakt surfboard wilde hij oversteken naar Engeland . Die actie trok veel aandacht waardoor zijn petitie goed ging lopen.En nu voelt het voor hem als een afsluiting van een bewogen jaar. ‘Dit is een geweldige afsluiting. Hiermee gaan we het verschil maken’, zegt Tinga bij de Tweede Kamer. ‘Ik geloof dat we vandaag het afschaffen van statiegeld achter ons kunnen laten. De weg is nu vrij voor juist een uitbreiding ervan.’Alle aanwezige kamerleden tekenen ter plekke voor de ‘motie’ die Tinga ook maar meteen heeft opgesteld. In de motie straat dat de Tweede Kamer zich ten doel moet stellen om er binnen drie jaar voor te zorgen dat er 90 procent minder plastic zwerfvuil in het milieu terecht komt.‘Dit is een kamermeerderheid die zich voor de motie heeft uitgesproken’, weet Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ‘En die 90 procent kunnen we alleen halen via statiegeld, ook op kleine flesjes. Dus ik reken erop dat iedereen doet wat vandaag is beloofd.’