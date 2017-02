Verstevigde dijk moet overstromingen in polder Boskoop tegengaan

Foto: Studio Alphen

BOSKOOP - Overstromingen in de polder bij de Otwegwetering in Boskoop moeten in de toekomst verleden tijd zijn. De komende maanden wordt gewerkt aan een stabielere dijk.





De dijk langs het water aan de Otwegwetering wordt over een lengte van 800 meter verstevigd. 'We gaan een stalen damwand aanbrengen. Die komt voor de oude damwand te staan. Dat is waterkerend en moet de kade veilig maken voor de toekomst', stelt aannemer Bram Gerritsen (Combinatie GMB-Oldenkamp).



Tijdelijk verkassen



Komende zomer moeten de werkzaamheden klaar zijn. Vanwege de werkzaamheden moeten de bewoners van enkele woonarken in de Otwegwetering tijdelijk verkassen.





Een verhoogde kade moet ervoor zorgen dat lager geleden gebieden niet onder water komen te staan. 'Je ziet dat het klimaat verandert. We krijgen meer klusterbuien in Nederland, het peil van het water stijgt. Vandaar dat wij de keringen aanpakken waar risico's en problemen zijn', zegt hoogheemraad Marco Kastelein van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

