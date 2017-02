Brand in bieb Pijnacker snel onder controle: 'Je moet er niet aan denken dat boeken verbranden'

Archieffoto

PIJNACKER - De bibliotheek in Pijnacker is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand. De brandweer had de brand aan de Julianalaan al snel onder controle.

Op het moment dat de brand ontstond waren er twintig mensen in de bibliotheek aanwezig, waaronder een aantal kinderen. Het personeel van de bibliotheek had eerder die week een bhv-cursus gevolgd, dus volgens een van de medewerkers was er absoluut geen sprake van paniek en werd er kordaat opgetreden.



Volgens een elektricien is de brand ontstaan door kortsluiting in een lamp. Nadat het brandje was geblust, is de bibliotheek weer opengegaan. 'Ik ben blij dat het een klein incident was’, zegt medewerker Sylvia Grobben van de bibliotheek. 'Je moet er toch niet aan denken dat al die prachtige boeken in vlammen opgaan.'





