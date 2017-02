A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude op nummer 1 in filetop-10

REGIO - Automobilisten op de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude staat op nummer-1 van de file top-50 van 2016. Dat blijkt uit cijfers die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schultz van Haegen trekt 50 miljoen euro uit om het knelpunt op de A4 aan te pakken. Op nummer 3 staat de A20 van Nieuwerkerk aan den IJssel naar Moordrecht. En op plek 7 staat de A20 maar dan precies de andere kant op.Het aantal afgelegde kilometers steeg in 2016 met 3,1 procent tot 69,9 miljard kilometers. Vooral aan het begin van de spitsperiodes en overdag was er vorig jaar meer verkeer op de weg. Verder is de filedruk met 13,1 procent toegenomen.De drukste filedagen waren in november. Door de combinatie van regen, de overgang naar de wintertijd en ongevallen ontstonden langere files dan gebruikelijk.