Vrouw mishandeld bij straatroof in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag is een vrouw op de Swammerdamstraat mishandeld toen een man haar tas wilde stelen. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht.

De vrouw stond aan het begin de maandagavond bij een portiek toen een man haar tas vastgreep. Ze bleef haar tas echter vasthouden en riep om hulp terwijl de man haar mishandelde.Toen iemand op het gegil afkwam, rende de straatrover er zonder buit vandoor. Even verderop bij de rotonde stapte hij in een kleine grijze auto en reed weg richting het Rijswijkseplein.De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Het gaat om een blanke man van 1,75 meter met kort zwart haar. Hij droeg groenzwarte kleding.