Auto brandt uit in Laan van Wateringseveld in Den Haag

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. (Foto: Marofer)

DEN HAAG - In de Laan van Wateringseveld in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over twee ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit.



