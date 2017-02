Dode bij ernstig ongeluk Tweede Bloksweg Waddinxveen

De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag van de weg geraakt op de Tweede Bloksweg in Waddinxveen. De auto raakte verschillende obstakels en kwam op zijn zijkant tot stilstand. Een inzittende is overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 5.00 uur. In de auto zaten twee mensen. De tweede persoon is gewond naar een ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De weg is afgesloten.



Door: Redactie Correctie melden