Dode man gevonden op Bosrode in Leiden

De dode werd rond 6.00 uur gevonden. (Foto: AS Media)

LEIDEN - Op de Bosrode in Leiden is woensdagochtend rond 6.00 uur een dode man gevonden in een schuur. Gealarmeerde hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat.

Volgens de politie is het slachtoffer door giftige dampen om het leven gekomen.



Een deel van de straat is afgezet, bevestigt een buurtbewoner. Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig.



