'Alrijne zeker niet enige ziekenhuis met problemen', FNV wil extra geld en personeel zorgsector

Alrijne ziekenhuis in Alphen aan den Rijn (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vakbond FNV is niet verbaasd over de veel te hoge werkdruk in het Alrijne Ziekenhuis, met afdelingen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. 'Er is drie miljard bezuinigd op de zorg, maar de zorgvraag neemt toe', legt FNV-woordvoerder Cor de Beurs uit. 'Je hoeft geen kenner te zijn om te bedenken dat het dan een keer spaak loopt.'





Alrijne is zeker niet het enige ziekenhuis met dit soort problemen, benadrukt De Beurs. 'Dit speelt in de hele zorg, ook in verpleeghuizen.' Hij wijst op de drie miljard die de regering van VVD en PvdA heeft bezuinigd op de zorg.



'Potje van gemaakt'



'Veel ziekenhuizen hebben de problemen die dit opleverde in eerste instantie proberen op te lossen door te bezuinigen op ondersteund personeel en leidinggevenden. Maar er komen voor de verzorgenden steeds meer taken bij en geen tijd. Terwijl de zorgvraag toeneemt. Onder meer vanwege de vergrijzing. Dit is alleen te keren met meer geld en meer personeel.'



De Beurs vindt dat de VVD en de PvdA er de afgelopen jaren 'een potje van hebben gemaakt'. 'En dan komen ze nu aan met twee miljard, vlak voor de verkiezingen. Dan denk ik: tja... Er zullen heel snel mensen opgeleid moeten worden. Maar voordat die inzetbaar zijn, ben je wel twee of drie jaar verder.'

