Woonboot in Nieuwkoop brandt volledig uit

De uitgebrande woonboot in Nieuwkoop (Foto: Juerd van der Burgt) De brand in de woonboot (Foto: Juerd van der Burgt)

NIEUWKOOP - Een woonboot aan de Meije in Nieuwkoop is woensdagmorgen uitgebrand. Op het moment dat de brandweer aankwam, stond de boot al volledig in brand. "We hebben de woonboot gecontroleerd uit laten branden", zegt een woordvoerder.





De omstander vertelt dat de brand ontstaan zou zijn door een petroleumkachel. De brandweer kan dat niet bevestigen.













"Als we zouden gaan blussen, bestond de kans dat de boot zou zinken", gaat de woordvoerder verder. De man die in de woonboot woonde, is nagekeken in de ambulance. Volgens een getuige is de man van midden in de 60 niet in levensgevaar.De omstander vertelt dat de brand ontstaan zou zijn door een petroleumkachel. De brandweer kan dat niet bevestigen.