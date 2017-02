Guus Meeuwis hoofdact tijdens Westlandse Cross in Naaldwijk

NAALDWIJK - Guus Meeuwis is een van de topacts tijdens de Westlandse Cross dit jaar. De Brabantse zanger, die bekend werd met zijn lied 'Het is een nacht', treedt zaterdag 17 juni op. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Meeuwis is een van de grootste Nederlandse artiesten van dit moment, met diverse bekroonde platen en een recordaantal van 45 stadionconcerten op zijn naam.Naast Meeuwis zal ook zijn 'Voice of Holland'-collega Waylon zijn opwachting maken op het festivalterrrein van de Westlandse Cross. Waylon werd in 2009 bekend met 'Wicked way' en hij had ook hits te pakken met 'Hey', 'Happy song' en 'Ik mis je zo graag', wat hij vorig jaar zong met Claudia de Breij. Waylon zal het publiek laten genieten van een mix van country, soul, blues en rock & roll. Vorig jaar traden onder anderen Frans Bauer, Jan Smit en Ali B op tijdens de Westlandse Cross.In verband met de verbreding van de veilingroute, bouw- en graafwerkzaamheden vindt deze editie van de Westlandse Cross niet plaats op het terrein aan de Zandheullaan, maar éénmalig bij Westlandia in Naaldwijk. Eén van de velden van Westlandia wordt gerenoveerd. Dat biedt de organisatie de mogelijkheid daar naartoe uit te wijken. 'Een ideale locatie die nog steeds voor iedereen in het Westland goed te bereiken is', zegt de organisatie.