Haagse as-Soennah Moskee schrijft open brief aan Geert Wilders: 'Nederland is niet van u alleen'

DEN HAAG - 'Gevaarlijk' en 'maatschappelijk onverantwoord', zo noemt het bestuur van de Haagse as-Soennah moskee de uitspraken die Geert Wilders deed in het programma WNL op Zondag. In een interview met presentator Rick Nieman besprak de PVV-lijsttrekker zijn partijstandpunt om de moskeeën in Nederland te sluiten. In het gesprek trekt de politicus de vergelijking tussen moskeeën en nazitempels.

Wilders zei in het interview dat er in moskeeën 'uit een boek vol haat en geweld wordt onderwezen': 'De Islam is verkleed als religie, maar het is een ideologie. Ik denk dat wij onze rechtsstaat een plezier doen, en versterken in plaats van verzwakken, als we symbolen van de ideologie niet meer toestaan. Ik ben ervan overtuigd dat als er in Nederland nazitempels zouden staan, de wereld te klein zou zijn. De islamitische ideologie is zo mogelijk nog gevaarlijker.'Als reactie op het interview plaatste het bestuur van Stichting as-Soennah woensdag een open brief aan Wilders op Facebook en de website al-yaqeen.com . 'Moskeeën gelijkstellen aan nazitempels in tijden waarin biddende moslims in moskeeën worden doodgeschoten, is de wereld op zijn kop', schrijft het bestuur. 'Je zou denken dat de terroristische aanslag in Québec (Canada) de mensen leert dat iedereen, ongeacht kleur, afkomst of religie, het slachtoffer kan worden van onverdraagzaamheid en haat, maar sommige mensen zijn kennelijk moeilijk te overtuigen of willen niet overtuigd worden.''De uitspraken van Wilders gaan veel te ver', vindt Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van de as-Soennah Moskee. 'Maar hoe erg ook, dit soort zaken zijn we van hem gewend. Het is vooral de stilte van andere politieke partijen die mij verbaast. Ze komen nauwelijks met tegengas of een tegenstem. Ze zwijgen het stil. Sterker nog, sommige partijen gaan er zelfs in mee. Zo zei de SGP ook het aantal moskeeën te willen inperken.'Volgens Taheri probeert Wilders op deze manier moslims buiten de samenleving te plaatsen. 'Wij proberen als islamitische organisatie moslims juist een thuisgevoel te geven. Ik voel mij Nederlander, en vooral Hagenaar. Maar uitspraken zoals die van Wilders kunnen jongeren net dat zetje geven om zich los te koppelen van de samenleving. Het is voor ons soms dweilen met de kraan open. Daarom schrijven wij: 'Meneer Wilders, Nederland is niet van u alleen.''De brief aan PVV-voorman sluit af met de woorden: 'Wij hopen dat u voortaan politiek gaat bedrijven vanuit een visie die meer aansluit bij de realiteit, en bijdraagt aan constructieve oplossingen en alle Nederlanders dient.' Taheri is ervan overtuigd dat het advies ook Wilders bereikt. 'Al-yaqeen.com is de grootste islamitische website van Europa. Die wordt ook zeker gevolgd door Geert Wilders en zijn aanhang.'