Zuid-Hollandse man geeft zijn moeder een 7,9

REGIO - Heb jij een goede band met je moeder? Waarschijnlijk wel. De Zuid-Hollandse man geeft zijn moeder namelijk gemiddeld een 7,9. Vier procent van de mannen bij ons in de buurt geeft aan dat hij juist niet kan opschieten met de vrouw die hem op de wereld zette.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van een modeketen . De 7,9 die wij onze moeder geven, is niet het hoogste cijfer van heel Nederland. In Limburg wonen de populairste moeders. Daar krijgen ze gemiddeld een 8,4. Het laagste cijfer wordt gegeven in Drenthe. Met de 6,3 die 'mama' daar krijgt, kan ze toch niet tevreden zijn. Of zijn de mannen onnodig kritisch?Zuid-Hollandse mannen gaan bovendien graag op bezoek bij hun ouders. Een kwart gaat meer dan één keer per week langs. Ongeveer tien procent gaat alleen bij gelegenheden zoals verjaardag of Kerstmis. Wat we daar dan doen? Voornamelijk een hapje eten (34,4%), maar thuis relaxen (28,9%) en uitstapjes maken (24,8%) zijn ook populair.En wat nou als onze ouders hulpbehoevend worden? Vinden we ze dan nog zo leuk? Van alle mannen kiest 39 procent er dan voor om particuliere verzorging te regelen. Iets meer dan een kwart kiest voor een plek in een verzorgings- of bejaardentehuis. Eén op de tien van de mannen zou zijn ouders in huis nemen, om de hele verzorging op zich te nemen.