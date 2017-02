'Letsel steeds ernstiger', LUMC onderzoekt wintersportblessures

Een snowboarder in actie. (Foto: ANP)

LEIDEN - Het Leids Universitair Medisch Centrum gaat onderzoek doen naar de steeds ergere blessures die wintersporters de laatste jaren oplopen. Het aantal ongelukken neemt ook toe, volgens meldt alarmcentrale Eurocross Assistance.

Tot nu toe kwamen er dit wintersportseizoen zo'n zeshonderd meldingen van ongelukken binnen. Gebroken onderbenen en schouderbreuken komen het meest voor, evenals kniebandletsel.



'Maar we zien ook veel mensen met een bekkenbreuk, gescheurde milt of wervelfractuur', vertelt Nicole Bootsma. Zij is arts bij Eurocross. 'Wij hebben de indruk dat het letsel steeds ernstiger wordt.' Het aantal hersenschuddingen is overigens wel afgenomen.



Voorjaarsvakantie



Volgens de ANWB worden de ongelukken vooral veroorzaakt door drukte op de skipistes.



De komende weken loopt het aantal wintersportblessures waarschijnlijk verder op, want tijdens de voorjaarsvakantie gaan ongeveer 400.000 Nederlanders op wintersport.





Door: Redactie Correctie melden