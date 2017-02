Grote weerstand tegen casino van Scheveningen naar Leyweg vanwege komst Legoland

DEN HAAG - Een casino vestigen in winkelcentrum Leyweg vanwege de komst van Legoland naar Scheveningen is voor alle partijen in de Haagse gemeenteraad geen optie. De raad vindt het een slecht idee om een casino in een kwetsbare wijk toe te staan. Alleen de VVD ziet het casino als een kans om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken, zo bleek woensdagochtend tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

Vorige week werd bekend dat Legoland een indoorattractie op Scheveningen tussen het Kurhaus en Sea Life wil vestigen . Het casino Vitalizee zit nu op die plek en moet dus verplaatst worden. Hiervoor heeft het college een locatie langs de A13 op het oog.Maar daarnaast wil het college ook het Hommerson casino verhuizen. Dat zou naar winkelcentrum Leyweg gaan. Deze locatie is de gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Partijen begrijpen niet wat Hommerson casino te maken heeft met de afspraken met Legoland.'Haal Hommerson uit de deal met Legoland', vindt Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Er is namelijk sprake van koppelverkoop. De ontwikkelingen van Hommerson op de noord-boulevard moeten losgekoppeld van de ontwikkelingen van het Vitalizee-gebied.'Bovendien hebben alle partijen bezwaar tegen het verhuizen van een casino naar winkelcentrum Leyweg. 'Het is voor de PvdA onbespreekbaar om een casino in een kwetsbare woonwijk te plaatsen', zegt PvdA-raadslid Bulent Aydin. Deze mening wordt gedeeld door vrijwel alle partijen.Alleen de VVD vindt een direct 'nee' niet op zijn plaats. 'Laten we eerst eens onderzoeken wat de bewoners van de Leyweg vinden van een casino. Een casino naar de Leyweg kan ook een kans zijn om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Het trekt mogelijk meer bezoekers en het zorgt voor banen.'Wethouder Boudewijn Revis vertelt dat ook het Forepark is aangeboden aan Hommerson, maar: 'Hommerson gaf voorkeur aan Leyweg vanwege verwachte inkomsten. Het college is bereid om Leyweg als nieuwe locatie te schrappen en Forepark als alternatief aan Hommerson aan te bieden'. Donderdag beslist de gemeenteraad over het plan.