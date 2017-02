Dode Waddinxveen is man (20) uit Stolwijk

De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - De man die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven kwam bij een ongeluk op de Tweede Bloksweg in Waddinxveen was een 20-jarige man uit Stolwijk. Dat zegt de politie.





De auto waarin de man zat raakte rond 5.00 uur van de weg , raakte verschillende obstakels waaronder een elektriciteitskast en belandde tegen een boom.Een getuige hoorde een harde knal en waarschuwde daarop de hulpdiensten.De Stolwijker zat bekneld en was op slag dood. De bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Gouda, kon zelf uit de auto komen. Hij is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De weg werd vanwege het ongeluk tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

