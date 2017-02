Radio West bovenop soap rond nieuwe Haagse wethouder met extra lange uitzending

DEN HAAG - Wie wordt de opvolger van Ingrid van Engelshoven als wethouder in Den Haag? Is het Saskia Bruines of toch de 'rebelse' Rachid Guernaoui? Het verlossende woord klinkt donderdagavond niet alleen in het Haagse stadhuis, maar ook op Radio West.

De uitzending van Studio Haagsche Bluf gaat donderdag speciaal langer door dan normaal. Op Radio West kun je daardoor horen wat de uitkomst van de geheime stemming over de wethouderskeuze is en wat de gevolgen daarvan zijn.Over de benoeming van Saskia Bruines tot nieuwe wethouder in Den Haag is veel te doen. Zij is door D66 officieel voorgedragen als kandidaat, maar Rachid Guernaoui van diezelfde partij maakt er ook geen geheim van dat hij op die functie aast.Daardoor is het al dagenlang onrustig in de Haagse fractie van D66. De partij lijkt, in tegenstelling tot eerdere berichten verdeeld te zijn over de keuze. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, want als het niet Bruines wordt zou D66 dreigen de stekker uit de Haagse coalitie te trekken.Het lijkt dus spannend te worden. Presentator Tjeerd Spoor houdt je donderdag vanaf 16.00 uur op de hoogte van alle ontwikkelingen via Radio West . Ook op deze website en op onze app praten we je donderdagavond natuurlijk uitgebreid bij.