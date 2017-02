Verdachte mishandeling meldt zich na beelden in Team West

Foto: archief

Het 56-jarige slachtoffer reed in september vorig jaar in een bestelbus over de Melis Stokelaan. Hij werd rechts ingehaald door een motor en de bijrijder gaf in het voorbijgaan een klap op de motorkap. De man schrok hiervan en sprak de twee op de kruising met de Tesselschadelaan aan op hun gedrag.Het slachtoffer werd vervolgens uitgescholden, kreeg een kopstoot en werd met een motorhelm tegen zijn hoofd geslagen. Hij liep daardoor letsel aan zijn gezicht op. De man stapte snel in zijn bestelbus en reed weg.Een dashcam in de auto van het slachtoffer maakte duidelijke beelden van de motorbestuurder en zijn passagier. Nadat de politie die dinsdag in Team West toonde, stapten ze naar de politie. De motorbestuurder wordt niet verdacht van een strafbaar feit.

