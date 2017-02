Karssen terug in het vak: nu waarnemend burgemeester van Waddinxveen

Koos Karssen samen met Koning Máxima als burgemeester van Maassluis (Foto: ANP)

DEN HAAG - Koos Karssen wordt waarnemend burgemeester van Waddinxveen. Karssen vervangt Bert Cremers, die per 1 november stopt. Omdat Cremers vanwege gezondheidsredenen eerder zijn taken neerlegt, stapt Karssen per 20 februari in, meldt mediapartner WOS.





Karssen (72) heeft ervaring in het burgemeestersvak. Van 2003 tot 2014 was hij burgemeester van Maassluis. Een deel van die periode was hij waarnemend burgemeester. Nu is hij onder andere voorzitter van de cliëntenraad van het Franciscus/Vlietland ziekenhuis.