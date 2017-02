Ontspoord voertuig ontregelt tramverkeer lijn 11 en 12 in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de kruising Hoefkade en het Hoflandplein in Den Haag is woensdagmiddag een tram ontspoord. Het voertuig was op weg richting Hollands Spoor. Op de foto's is te zien dat de wielen centimeters uit de rails op de weg staan. Door het incident rijden tramlijn 11 en 12 een omleiding en is de kruising afgesloten voor verkeer.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de ontsporing is volgens de politie nog niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan.



Hoe lang de omleiding nog duurt is niet bekend.





