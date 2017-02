Politie vraagt je om hulp: 'Waarschuw ouderen voor babbeltrucs'

Den Haag - De politie waarschuwt senioren voor babbeltrucs. Zo werd een mevrouw op het Alphons Diepenbrockhof in Den Haag bestolen. Een man sprak haar in slecht Duits aan en legde plotseling wat kleingeld op haar hand. De dader pakte haar pols vast en vroeg hoeveel geld er in haar hand lag. Ongemerkt werd het horloge van het slachtoffer gestolen.

De politie vraagt in de strijd tegen babbeltrucs om jouw hulp. 'Iedereen kan helpen om het oplichters zo lastig mogelijk te maken. Vertel uw ouders, grootouders of oudere buren dat er regelmatig babbeltrucs plaatsvinden. Het is helemaal niet onbeleefd om onbekenden niet binnen te laten. Vooral als ze voelen dat er iets niet klopt. Adviseer ze om in dat geval ook direct de politie te bellen via alarmnummer 112', laat de politie weten.Eerder deze maand voorkwam een 72-jarige Haagse dat ze bestolen werd. Een onbekende man en vrouw belden aan bij de vrouw en vertelden dat een buurvrouw ziek was. Ze vroegen de bewoonster om een papier. De mevrouw liet de twee binnen om te helpen. Even later stonden de man en vrouw opnieuw voor de deur. Ze vertelden dat ze iets vergeten waren, maar de bewoonster zag niks liggen. Ze liet de twee daarom niet meer binnen.Volgens de politie is het moeilijk om een oplichter van tevoren te herkennen. 'Oplichters zijn er in alle soorten en maten; van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. Ze bellen aan en stellen zich voor als medewerkers van de thuiszorg of het energiebedrijf of als nieuwe buur.''Laat u echter niet foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader dat u wordt afgeleid. Wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn', waarschuwt de politie.