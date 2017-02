Woonboot aan De Meije verwoest: ‘Ik keek naar buiten en aan drie kanten sloegen de vlammen er uit'

NIEUWKOOP - Van de woonboot aan De Meije bij Zwammerdam en Nieuwkoop die woensdagmorgen in brand stond, is niets meer over. Juerd van der Burgt zag hoe vlammen de drijvende woning van zijn buurman verwoestten.

Vanmorgen rond half acht hoorde Van der Burgt een knal. ‘Toen zijn we toch maar gaan kijken, want het is hier heel stil’, legt hij uit. ‘Ik keek naar buiten en aan drie kanten sloegen de vlammen er al uit. We hebben meteen 112 gebeld, die waren in no-time hier, maar het was al te laat.’De brandweer heeft de woning gecontroleerd uit laten branden. De bewoner, een man van in de zestig, heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Vlak voor vertrek met de ambulance sprak Van der Burgt nog met hem. ‘Hij was heel erg geschrokken. Zijn huis is weg.’De man woonde al tientallen jaren in zijn woonboot aan De Meije. ‘Zijn kinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Hij is alles kwijt. Dat gun je niemand.’Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.