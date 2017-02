Gouda wil leegstand in de binnenstad aanpakken

Leegstand in Leidse Haarlemmerstraat | Foto: ANP

GOUDA - De gemeente Gouda is het aantal leegstaande panden in de binnenstad zat. Eigenaren die hun pand onnodig leeg laten staan, moeten daarom in de toekomst gedwongen worden om een nieuwe gebruiker voor het pand te accepteren. Gaan ze daar niet in mee, kunnen er dwangsommen worden opgelegd totdat het gebouw uiteindelijk wel in gebruik is genomen. Dit staat in de leegstandverordening die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Volgens de meest recente cijfers van begin van dit jaar blijkt dat er 53 panden geen functie hadden. Om de panden weer in gebruik te laten is de gemeente al enige tijd bezig te bemiddelen tussen pandeigenaren en ondernemers en mogelijke bewoners die naar de historische binnenstand willen. In de gevallen waarin dit niet lukt, en eigenaren hun panden onnodig leeg laten staan, wil het gemeentebestuur dus afdwingen dat het gebouw weer in gebruik wordt genomen.



De gemeenteraad van Gouda moet uiteindelijk nog beslissen of de leegstandverordening er daadwerkelijk komt.





