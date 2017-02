Mogelijk extra miljoenen naar jeugdhulp in Alphen en Kaag en Braassem na uitspraak rechter

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zullen vermoedelijk meer geld moeten uittrekken voor jeugdhulp. Dat is het gevolg van de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep.

Voor de komende drie jaar hadden de gemeenten 80 miljoen euro uitgetrokken voor de jeugdzorg. Nu het gerechtshof heeft geconcludeerd dat ook de gemeenten een deel van de financiële risico's moeten dragen, zullen de kosten waarschijnlijk flink omhoog gaan. 'Ik voorzie grote risico's dat dit budget niet toereikend is', kondigt de Alphense wethouder Han de Jager (CDA) aan. 'Maar daar zullen we onderzoek naar moeten doen.'



Consortium GGZ Rivierduinen had een rechtszaak aangespannen tegen de gemeenten nadat GGZ de aanbesteding voor de uitvoering van de jeugdhulp had verloren. In navolging van de rechtbank stelde dinsdag ook het gerechtshof GGZ in het gelijk. De voorwaarden die de gemeenten stelden waren disproportioneel, vindt het gerechtshof. Onder meer de spreiding van financiële risico's was een heikel punt. Eventuele budgetoverschrijding zou voor rekening van de zorgaanbieder komen. Ook mogen er van de gemeenten geen wachtlijsten ontstaan.



1 januari 2018



Het aanbestedingsproces moet over. Alphen en Kaag en Braassem zullen meer informatie beschikbaar moeten stellen aan potentiële zorgaanbieders die willen inschrijven op de aanbesteding. 'Het concept blijft overeind staan: één aanspreekpunt voor de jeugd, sneller antwoord op vragen en vooral maatwerk voor iedere cliënt', voegt De Jagers collega Henk Hoek (CDA) uit Kaag en Braassem toe.



Op 1 januari 2018 moeten de nieuwe zorgcontracten ingaan. In de komende maanden gaat het aanbestedingsproces worden voorbereid. Tot die tijd blijft de huidige zorg gehandhaafd. 'We hebben in de 2017 de zorg voor de kinderen goed geregeld. Dus alle zorgcontracten die er in 2016 al waren, hebben we een jaar extra verlengd voor 2017', aldus De Jager.



