Heulenaren starten protestactie om uitblijven supermarkt

KWINTSHEUL - Ruim vijf jaar na het afbranden van supermarkt Albert Heijn, zit Kwintsheul nog altijd zonder supermarkt. Er staat inmiddels wel een gloednieuw winkelpand nabij de oude locatie, maar er wordt geen geschikte ondernemer gevonden om de winkel uit te baten. Bij inwoners van het dorp is het geduld nu toch echt op en zijn een protestactie gestart.

Tientallen inwoners van Kwintsheul zijn de afgelopen dagen door de actiegroep 'Werk aan de Winkel' benaderd. Op een gele kaart kan men de gewenste supermarktformule aangeven. De actievoerders hopen dat hun actie, in de vorm van een steekproef, leidt tot een doorbraak in de lang slepende zaak.De uitslag wordt aangeboden aan burgemeester Van der Tak en Koornneef Vastgoed. De laatst genoemde is de beheerder van het leegstaande supermarktpand in Kwintsheul. Zij willen niet toelichten waarom het zo moeilijk is om een geschikte winkelformule voor het pand te vinden.Wethouder Duijvestijn gaf onlangs nog aan dat de beheerder in gesprek is met ‘een aantal potentiële huurders’. De vorige supermarkt is vijf jaar geleden afgebrand en Heulenaren zitten al lange tijd te azen op een nieuwe supermarkt, inclusief geldautomaat.