Haagse aanpak jihadisme wereldwijd gevolgd

DEN HAAG - De Haagse aanpak van jihadisme en terugkeerders uit het kalifaat kan rekenen op aandacht uit de hele wereld. Zo'n 300 terrorisme-experts uit meer dan 20 landen zijn in de Hofstad voor het congres om ervaringen uit te wisselen.

Dat de gemeente Den Haag het congres organiseert , is niet zo vreemd. 'Wij zijn al heel lang met dit onderwerp bezig', zegt burgemeester Jozias van Aartsen. 'De manier waarop we het hier aanpakken, daar wordt door anderen met interesse naar gekeken. Dus we vertellen ook graag hoe we dat doen en hebben gedaan.'Al in 2013 stond jihadisme op de agenda, vertelt politiechef Paul van Musscher bij de opening van het congres. 'Toen nog bijna niemand van IS en Syriëgangers had gehoord, zat er bij ons al een rechercheteam op.' Hij doelt op het onderzoek naar vermeende ronselaars, dat later leidde tot de grote rechtszaak. Dat was volgens hem mogelijk doordat al vroeg vanuit de wijk mensen signalen durfden af te geven Terrorisme-expert Richard Barrett bevestigt dat de Haagse aanpak een goede is. 'Ten eerste omdat de politie nauwe contacten heeft in de wijken. Dat is heel belangrijk, want in de wijk weten ze wie goed en slecht zijn. Of wie vatbaar zijn om op het verkeerde pad te raken.' Maar daarnaast, stelt Barrett, verliest men in Den Haag de rechtsstaat niet uit het oog.Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen bevestigt dat. 'Terugkeerders worden opgepakt, dat is gewoon heel duidelijk. En dan gaan we eerst uitzoeken of er sprake is van strafbare feiten.' Met het proces tegen de jihadronselaars was Den Haag de eerste die zoiets probeerde . 'Het was spannend, want in feite moesten wij bewijzen wat iemand in zijn hoofd dacht. Maar dat is gelukt .'Barrett heeft voor overheden nog een belangrijk advies. 'Zie terugkeerders niet alleen als een bedreiging. Uiteindelijk zijn het ook je inwoners. Probeer ze weer op dat rechte pad te krijgen.'Daarbij is het belangrijk om niet alleen oog te hebben voor waarom een jihadist terugkeert ('Kan hij een aanslag plegen?') maar ook voor waarom hij in beginsel vertrok. 'Op dat moment liet hij hier ook iets achter. Hij is niet alleen vertrokken door de aanzuigende werking van de jihad, maar ook omdat iets hier hem afstootte. Kijk daar ook naar.'