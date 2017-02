Verkiezingsserie 4 voor de Kamer: Fatima Faïd (Artikel 1), plek 2 #TK2017

Gemeenteraadslid Fatima Faïd (Foto: Haagse Stadspartij)

DEN HAAG - Op 15 maart gaan we naar de stembus. Een spannend moment voor het land, maar ook voor de politici die de Tweede Kamer in willen. Lukt het ze om voldoende stemmen te krijgen om de stap naar het Binnenhof te zetten? We volgen de komende weken vier kandidaat-Kamerleden uit onze regio die op de kieslijst staan. Vandaag deel 3: Fatima Faïd (Artikel 1).





‘Ik denk dat het heel belangrijk is, dat we ons realiseren dat Nederland verandert en dat we straks met jongeren en volwassenen zitten van allerlei afkomst en dat we die gewoon een toekomst moeten bieden.’



LEES OOK:

Verkiezingsserie 4 voor de Kamer: Arne Weverling (VVD), plek 29 #TK2017

Verkiezingsserie 4 voor de Kamer: Bart van Kent (SP), plek 9 #TK2017 Faïd is nu bijna drie jaar gemeenteraadslid namens de Haagse Stadspartij. Voor die tijd werkte ze twee jaar als fractievertegenwoordiger. In de Tweede Kamer wil ze racisme bestrijden.‘Ik denk dat het heel belangrijk is, dat we ons realiseren dat Nederland verandert en dat we straks met jongeren en volwassenen zitten van allerlei afkomst en dat we die gewoon een toekomst moeten bieden.’

Door: Redactie Correctie melden